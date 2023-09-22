«Без тепла и электричества»: украинцам будет очень трудно пережить грядущую зиму
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что украинцам будет очень трудно пережить зиму
Фото: www.globallookpress.com / Yves Choquette
Жителям Незалежной придется оставить свои города из-за суровых холодов. Куда они пойдут?
Ну вот и все. Закончилось теплое лето. И пока большинство стран будут спокойно переживать зиму, украинцы столкнутся с невероятными проблемами. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of заявил, что жителям Незалежной даже придется покинуть свои города.
«Без тепла и электричества, они будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев, Львов», — дал жуткий прогноз эксперт.
Специалист подтвердил, что киевский режим столкнется с колоссальными проблемами зимой. К наступлению холодов на фронте уже не останется резерва для ВСУ. А крупные города накроет суровая и жестокая зима, которую пережить без тепла и электричества будет практически невозможно. Поэтом жителям больших населенных пунктов придется покинуть свои дома и отправиться туда, где останется хотя бы частичка цивилизации.
Экс-аналитик уверен, что после истощения Украины закончится конфликт. Страна чисто физически не сможет вести боевые действия.
«Зима станет решающим этапом», — заверил Джонсон.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили, что плохая погода сорвет контрнаступление ВСУ.
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