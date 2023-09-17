«Следующий враг»: в США заявили, что плохая погода сорвет контрнаступление ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9 0

WSJ: плохая погода помешает ВСУ прорвать оборону ВС РФ в зоне СВО

«Следующий враг»: в США заявили, что плохая погода сорвет контрнаступление ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Dmytro Smolienko

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Тема:
Украинское контрнаступление Украинский кризис Спецоперация Погода

Совсем скоро противник не сможет полноценно передвигаться и применять свою технику.

Украинские националисты с наступлением сезонных дождей и пониженных температур не смогут полноценно участвовать в боестолкновениях в зоне СВО. Плохая погода помешает попыткам ВСУ прорвать российскую оборону, пишет издание The Wall Street Journal.

«Следующий враг Украины на поле боя — плохая погода», — сообщают авторы.

Осадки и холод затруднят контрнаступление ВСУ, подчеркивается в материале. Уточняется, что боевики ВСУ не смогут полноценно передвигаться, а также использовать свою технику, в частности танки.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

В рамках пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин оценил ход контрнаступления ВСУ после нескольких месяцев. По словам президента, его темпы сложно назвать «пробуксовкой». Скорее, они представляют собой полный «провал».

Ранее 5-tv.ru писал, почему президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Россией.

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