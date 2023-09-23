«Всех забираем в следующий век»: Театр Сатиры поделился планами на 100-й сезон

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 12 0

Театр Сатиры поделился планами на 100-й сезон: Всех забираем в следующий век

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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В новом сезоне ожидается пять премьер.

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная юбилейному сезону Московского академического театра сатиры в информационном агентстве ТАСС. Президент Театра Александр Ширвиндт, художественный руководитель театра Сергей Газаров, директор театра Сатиры Игорь Берлин и действующие актеры Юрий Васильев и Александра Мареева рассказали о планах Театра, который 1 октября 2024 года отметит свое 100-летие.

«Что такое на сегодняшний день театр Сатиры? Это четыре сцены в Москве. Основная историческая сцена на Триумфальной площади, „Чердак Сатиры“ в этом же здании, Прогресс сцена Армена Джигарханяна Театра сатиры на Ломоносовском проспекте и особая вишенка на торте — это маленькое помещение на Спортивной, детская сцена Театра Сатиры», — отметил Сергей Газаров.

В новом сезоне ожидается пять премьер. Откроется сезон постановкой «Иван Васильевич» по пьесе Михаила Булгакова. Также режиссер Виктор Крамер поставит спектакль по произведению Бернарда Шоу «Пигмалион». В апреле 2024 года буде показана третья премьера — по пьесе Пьера Бомарше будет представлена постановка «Севильский цирюльник». Остальные две премьеры рассчитаны на маленьких зрителей — на детской сцене Театра Сатиры будет показан спектакль по сказке Андерсена «Дюймовочка», а также постановка «Коза Луиза и НЛО».

«Моя позиция такая, что ни одного эпизода из этого столетия, даже эпизода я бы не хотел оставлять в стороне и все и всех мы забираем в следующий век, в следующее столетие. Будем продолжать развивать этот легендарный Театр следующие 100 лет, не побоюсь сказать», — заключил Сергей Газаров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля».

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