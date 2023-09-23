Сладкая добыча: на Аляске медведи пробрались в фургон с пончиками

В США семья косолапых пробралась в машину и съели огромное количество сладостей. Как их удалось оторвать от трапезы?

На Аляске медведи организовали настоящий семейный подряд. Мать из вида косолапых и один из ее троих детей пробрались в фургон компании Krispy Kreme и съели более 130 пончиков. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Оказалось, что медведи регулярно ищут еду в мусорных баках в городе Анкоридже на Аляске около военной базы. История произошла ранним утром. Еды в баках тогда там не оказалось, но медведи сорвали джекпот. Ведь недалеко от военной базы припарковался фургон со сладостями. А чуткий нос косолапых не дал им пройти мимо такой добычи.

В момент, когда медведи обнаружили фургон с пончиками компании Krispy Kreme, водитель как раз разгружал сладости и открыл задние двери. Пока мужчина относил еду в кафе на заправке, косолапые пробрались в автомобиль и стали наслаждаться добычей.

Водитель решил попробовать подойти к машине, но это разозлило хищников. Семья медведей зарычала на мужчину.

Менеджер заправки Шелли Дино рассказал изданию, что медведи съели более 130 пончиков.

«Они просто сидели там и ели пончики не менее 20 минут», — сообщил сотрудник АЗС.

Трапезу медведей прервали сотрудники службы безопасности военной базы. Они приехали после звонка менеджера заправки и включили сирены. Даже после этого животные простояли еще десять минут у фургона. И только потом они ушли в лес.

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