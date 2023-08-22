Оцепили весь квартал: медведь поставил на уши жителей Костромы

Эфирная новость 29 0

В центре Костромы поймали дикого медведя

Фото, видео: Главное управление МЧС России по Костромской области / 44.mchs.gov.ru; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Животному пришлось ввести снотворное специальным дротиком.

В Костроме сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и еще нескольких ведомств перекрыли целый район, чтобы поймать медведя. Как он оказался в самом центре города, загадка.

Он успел до полусмерти напугать двух мужчин, которые мирно беседовали на лавочке. Заметив хозяина леса, они тут же бросились наутек.

Поведение двуногих, впрочем, впечатлило и косолапого. Со страху он забрался на дерево — на высоту седьмого этажа — откуда наотрез отказался слезать.

Животному пришлось ввести снотворное специальным дротиком и только после этого спасатели начали его снимать — подогнали две автолестницы. Сейчас специалисты выясняют, как дикий медведь оказался на оживленной улице — в цирке и зоопарке о побегах питомцев не заявляли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медвежонка-попрошайку заметили в ХМАО.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
94.14
0.74 102.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:36
Евросоюз направил Украине очередную помощь на 1,5 млрд евро
12:33
Новые модели «Москвича» появятся в России в следующем году
12:26
Тело пятого погибшего диггера извлекли из Москвы-реки
12:21
Балицкий заявил об увеличении потерь ВСУ на 30% на запорожском направлении
12:12
«У нас горе»: в Московском театре юного зрителя прощаются с Игорем Ясуловичем
12:09
В Новокузнецке пассажирский самолет при посадке в туман повредил шасси

Сейчас читают

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело
Ловчит, врет, изворачивается: почему не работают наказания для ребенка
«Северный поток — 2» не тронут: немецкий терминал перенесут отдельным газопроводом
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку