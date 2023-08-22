Оцепили весь квартал: медведь поставил на уши жителей Костромы

Животному пришлось ввести снотворное специальным дротиком.

В Костроме сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и еще нескольких ведомств перекрыли целый район, чтобы поймать медведя. Как он оказался в самом центре города, загадка.

Он успел до полусмерти напугать двух мужчин, которые мирно беседовали на лавочке. Заметив хозяина леса, они тут же бросились наутек.

Поведение двуногих, впрочем, впечатлило и косолапого. Со страху он забрался на дерево — на высоту седьмого этажа — откуда наотрез отказался слезать.

Животному пришлось ввести снотворное специальным дротиком и только после этого спасатели начали его снимать — подогнали две автолестницы. Сейчас специалисты выясняют, как дикий медведь оказался на оживленной улице — в цирке и зоопарке о побегах питомцев не заявляли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медвежонка-попрошайку заметили в ХМАО.