«Велика компания»: у экс-бойфренда Волочковой Дмитрия Дюрана были сообщники

Этой информацией поделился пострадавший от мошенничества.

Бывший бойфренд балерины Анастасии Волочковой Дмитрий Дюран был задержан за мошеннические схемы. Один из пострадавших, актер Сергей Соломатин, рассказал эксклюзивно сайту 5-tv.ru про то, как стал жертвой экс-партнера заслуженной артистки России.

Мужчина наткнулся на объявление на «Авито», в котором искали инвестора в кондитерскую. Его это предложение заинтересовало.

В кафе мужчина встретился с Дюраном. Мошенник смог произвести хорошее впечатление на Соломатина. Пообщавшись, мужчины заключили договор. Через некоторое время бывший балерины предложил актеру вложить еще денег, дабы улучшить производительность. Соломатин согласился, ведь до этого Дюран исправно платил все проценты. Но затем пошли задержки и отговорки.

Пострадавший вложил в этот бизнес больше миллиона рублей. А через время он нашел группу таких же обманутых людей.

«Также в этой схеме он не один, нам неизвестно насколько велика компания, которая выманивает деньги у людей. Но, что точно известно, он на каждом шагу рассказывает о том, что с женой развелся. У него жена Кристина. И он в дело не в дело рассказывает, что он развелся, и вот он такой воскресный папа. Но оказалось — это не совсем так. Потому что иногда приходили деньги и от Кристины какой-то», — сообщил пострадавший.

Но некая Кристина была не единственной подельницей Дюрана, у него были еще два помощника — Антон и Юля.

«Я считаю, что такого человека необходимо посадить. Сейчас с деньгами вряд ли у них что-нибудь найдут, хотя не исключено. Но такой человек, который обманул столько людей — должен сидеть. И вместе с теми, кто участвовал в этой схеме: Антон, Кристина, Юля. И кто еще мне неизвестно. Но я надеюсь, что следствие найдет всех необходимых участников», — рассказал потерпевший.

Также актер рассказал, что другие пострадавшие придумали идею, как выманить Дюрана на разговор.

Фото, видео: Личный архив Анастасии Волочковой; Кадр из сериала «Паутина», 2010 г.; 5-tv.ru



«Ребята провернули такую сделку, что они его вытащили наружу. Он пришел на встречу, но далее его забрала полиция для разговора. Там прояснилось, что он, оказывается, по многим делам проходит, он вообще в розыске. Фамилия у него раньше была другая. Но создавал впечатление нормальное», — рассказал актер.

Также появились подробности, что вчера Дюрана должны были доставить в Нижний Новгород, но пока что этого не произошло. Сейчас следователи проводят все необходимые действия для расследования.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-любовника Волочковой отправили под арест за мошенничество.