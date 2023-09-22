Второй пошел: экс-любовника Волочковой отправили под арест за мошенничество

Планирует ли вмешаться в ситуацию сама балерина? Что грозит предпринимателю?

Не успела Анастасия Волочкова проводить в «добрый путь» предыдущего избранника, арестованного за нападение на жену, как в дом балерины вновь постучались дурные вести. В Москве арестовали «кондитерского короля» Дмитрия Дюрана, от которого Волочкова еще недавно хвасталась пышными букетами в соцсетях.

По информации Telegram-канала Mash, бизнесмена задержали в центре столицы по подозрению в мошенничестве с особо крупном размере. Следствию удалось выяснить, что два года назад Дюран назанимал денег на расширение бизнеса под брендом Family Desert. Дождавшись удобного момента, предприниматель свинтил, не выплатив проценты.

Ждать у моря погоды обиженные кредиторы не стали и написали заявление в полицию. В апреле 2022-го на Дюрана завели дело и позже объявили его в федеральный розыск. Спустя почти год с момента, как Волочкова объявила Дюрана своим ухажером, бизнесмена задержали на Малой Бронной. Теперь ему светит уголовное дело и возможное заключение.

Дмитрий Дюран. Фото: Instagram* / diuran.center

Своего приговора Дюран ждет в СИЗО. Выяснилось, что обманул он примерно 50 человек. Общая сумма ущерба — около 100 миллионов рублей. Дюрану грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-любовника Волочковой отправили под арест за избиение жены.

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