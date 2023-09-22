Второй пошел: экс-любовника Волочковой отправили под арест за мошенничество

|
Алина Крылова
Алина Крылова 6 0

Экс-жениха Волочковой отправили под арест за мошенничество в крупном размере

Второй пошел: экс-любовника Волочковой отправили под арест за мошенничество

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Читайте нас в: Дзен Новости

Планирует ли вмешаться в ситуацию сама балерина? Что грозит предпринимателю?

Не успела Анастасия Волочкова проводить в «добрый путь» предыдущего избранника, арестованного за нападение на жену, как в дом балерины вновь постучались дурные вести. В Москве арестовали «кондитерского короля» Дмитрия Дюрана, от которого Волочкова еще недавно хвасталась пышными букетами в соцсетях.

По информации Telegram-канала Mash, бизнесмена задержали в центре столицы по подозрению в мошенничестве с особо крупном размере. Следствию удалось выяснить, что два года назад Дюран назанимал денег на расширение бизнеса под брендом Family Desert. Дождавшись удобного момента, предприниматель свинтил, не выплатив проценты.

Ждать у моря погоды обиженные кредиторы не стали и написали заявление в полицию. В апреле 2022-го на Дюрана завели дело и позже объявили его в федеральный розыск. Спустя почти год с момента, как Волочкова объявила Дюрана своим ухажером, бизнесмена задержали на Малой Бронной. Теперь ему светит уголовное дело и возможное заключение.

Дмитрий ДюранДмитрий Дюран. Фото: Instagram* / diuran.center

Своего приговора Дюран ждет в СИЗО. Выяснилось, что обманул он примерно 50 человек. Общая сумма ущерба — около 100 миллионов рублей. Дюрану грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-любовника Волочковой отправили под арест за избиение жены.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+16° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.08
-0.54 102.36
-1.01
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 25 сентября по 1 октябр...

Последние новости

10:36
Второй пошел: экс-любовника Волочковой отправили под арест за мошенничество
10:03
«Точно не сможет взять»: пес Гришечкина остался один после смерти актера
9:55
«Будет возвращаться»: сколько еще волн COVID-19 угрожает россиянам
9:37
Новый виток: в Ереване протестующие снова заполонили улицы
9:26
В Госдуме назвали сроки повышения пенсий в РФ
9:13
Очередной прорыв: российские ученые расшифровали геном крымской оливы

Сейчас читают

"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви
На прощание с поэтом Добронравовым приехали Геннадий Зюганов, Зара и Лев Лещенко
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Аграрная война: почему Украина и Польша поссорились из-за зерна и кто из них прав

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России