Возьмите аскезу: прогноз Таро на неделю с 25 сентября по 1 октября

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 19 0

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Фото, видео: 5-tv.ru

Популярность Карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 25 сентября по 1 октября.

Основная энергия недели (Карта — Королева Мечей)

Что же будет происходить на грядущей неделе? Ответит на этот вопрос Королева Мечей. Эта карта достаточно напряженная, но, если мы будем с Poker Face (непроницаемым лицом — Прим. ред.) реагировать на ситуацию и слушать свой разум, тогда эта энергия принесет только положительные импульсы.

Финансы (Карта — Десятка Жезлов)

Что ждет нас в финансовой сфере? Покажет Десятка Жезлов. Не стоит брать на себя больше, чем вы можете унести, потому что эта карта тяжелая в том смысле, что человек может загнать себя в ситуацию неподъемного груза. Хвататься за все и сразу не стоит. Присмотритесь к тому, что вы уже начали делать, вкладывать, зарабатывать. Стоит завершить дела.

Личная жизнь (Карта —Умеренность)

Сфера отношений говорит о том, что всего должно быть в меру. Например, умеренное количество внимания. Старайтесь вести себя с партнером медленно, не спешить, не выпрыгивать из-за угла, а главное — не заставлять. Эта карта говорит о постепенном развитии. Все, что касается отношений должно быть аккуратным.

Совет недели (Карта — Отшельник)

Совет на неделю даст карта Отшельник. Но кто же он? Это опытный и мудрый человек, который наблюдает за ситуацией в третьей позиции. Он не торопится и не бежит, а созидает эту жизнь и получает знания, а также передает их. На эту неделю стоит взять аскезу, например, не есть мясо или еще что-то. Может быть стоит получить новые знания. Такая Карта дает умиротворение и наблюдения за жизнью.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз на неделю с 25 сентября по 1 октября. 

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Относительная влажность 53%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 25 сентября по 1 октябр...

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