Губернатор Развожаев: расчеты ПВО сбили ракету ВСУ в Севастополе

ПВО сработало в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он уточнил, что это — предварительная информация.

«Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке», — написал он.

Развожаев добавил, что на место происшествия выехали экстренные службы, а также призвал жителей города сохранять спокойствие.

ВСУ уже обстреливали Севастополь в пятницу 22 сентября. Всего средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате атаки со стороны Украины поврежден штаб Черноморского флота. Один военнослужащий погиб, еще один — числится пропавшим без вести.