Удар в спину: Меган Маркл вляпалась в очередной семейный скандал

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Алина Крылова
Алина Крылова 23 0

Отец Меган Маркл задумался о суде из-за запрета общаться со внуками

Удар в спину: Меган Маркл вляпалась в очередной семейный скандал

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Герцогиня Сассекская рискует вновь предстать перед судом, но на этот раз со стороны ответчика.

Не успела мировая общественность оклематься после скандала Меган Маркл с Netflix, как по репутации герцогини Сассекской нанесли новый удар. Супруга принца Гарри рискует предстать перед судом, но в отличие от прошлого инцидента, на этот раз в качестве ответчика.

Скандальный отец американской актрисы, Томас Маркл в эфире популярного шоу Good Morning, Britain сознался, что раздумывает подать на звездную дочь в суд. А все из-за того, что Меган не дает отцу общаться с внуками — четырехлетним Арчи и двухлетней Лилибет.

В разговоре с ведущими Сюзанной Рид и Ричардом Мэдли восстановившийся недавно после тяжелого инсульта Томас Маркл заявил, что хочет оставить в прошлом все обиды. Он заявил, что не видел ни Меган, ни принца Гарри пять лет. Однако это не мешает отцу скандальной «принцессы» раздумывать о том, чтобы судиться за возможность видеть внуков. Сама Меган идти на мировую после затяжных публичных конфликтов с отцом в прессе также не желает.

«Думаю, я убит горем, я тоже очень расстроен этим, потому что это жестоко так поступать с бабушкой и дедушкой, не только со мной, но и с королем Англии. Оставьте прошлое позади и позвольте мне увидеть моих внуков. В Калифорнии я могу подать в суд, чтобы иметь возможность увидеться с ними, но я не хочу этого делать», — заявил Томас.

Сама Маркл очередной выпад со стороны отца пока так и не прокомментировала. Известно, что теперь Меган намерена развивать социальные сети. Эта попытка станет для Маркл четвертой после неудачного сотрудничества с рядом журналов и неудачным выходом в свет книги.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии принца Гарри подловили за поцелуем не с Меган Маркл.

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