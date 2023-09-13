Папарацци засняли принца Гарри, целующегося не с Меган Маркл

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 118 0

Что происходит в личной жизни звездной пары?

Папарацци засняли принца Гарри, целующегося не с Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com / Flashpic

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В Германии в эти дни проходят Игры Непокоренных — мероприятие посетил и принц Гарри, вызвав резонанс в сети. Об этом сообщает издание dni.ru.

Игры были учреждены внуком Елизаветы II девять лет назад, они являются аналогом Паралимпиады. Каждый год состязания проводятся в разных странах мира, а участвуют в них бывшие и нынешние военные, а также раненые и ставшие инвалидами на службе.

Игры стартовали 9 сентября в Дюссельдорфе, финал состоится 16 сентября. На минувшей неделе герцог Сассекский приехал в немецкий город, где начал развлекаться, наблюдая за ходом соревнований.

Как отмечается, пресса активно следила за его перемещениями. Сейчас таблоиды сообщают, что принц поцеловал человека, но не свою супругу Меган Маркл.

В интернете завирусилось фото, на котором Гарри целует американского регбиста Дэйви Мартинеса в макушку. Это произошло сразу после того, как сборная США стала чемпионом по регби на инвалидных колясках, победив англичан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елизавета II сказала о Меган Маркл перед смертью.

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