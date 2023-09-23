Где в Москве можно бесплатно сдать тест на коронавирус

Какие документы нужно иметь при себе для сдачи теста?

Стало известно, где в Москве можно проверить у себя наличие коронавируса. В столице на сегодняшний день работает один пункт бесплатного экспресс-тестирования. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сдать тест без предварительной записи можно в Центре экспресс-тестирования в ГУМе по адресу: Красная площадь, д.3, на третьем этаже. Уточняется, что пункт работает с 10:00 до 21:00 каждый день. Результаты теста вам скажут уже через 15 минут. Единственный документ, который необходимо иметь - это паспорт.

Мазок берется из полости носа, что абсолютно безболезненно. Отмечается, что это обычный экспресс-тест, который можно купить в аптеке и использовать дома.

Также сдать тест, но уже на платной основе, можно в большинстве медицинских лабораторий столицы.

Ранее 5-tv.ru писал, можно ли одновременно прививаться от гриппа и коронавируса.