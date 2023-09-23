Врач объяснил, можно ли одновременно привиться от гриппа и коронавируса

Какие последствия могут быть у одновременной вакцинации от двух вирусов?

В условиях сезонного гриппа и вероятности возвращения COVID-19 сейчас актуален вопрос вакцинации. О том, можно ли одновременно ставить прививку от коронавируса и другой вирусной инфекции, 5-tv.ru рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин. По словам специалиста, можно поставить вакцины сразу друг за другом, но все же рекомендуется соблюсти интервал в две недели.

«Антитела для каждого вируса свои и вырабатываются они тоже в определенное время. Прививка — мини-болезнь, иммунитет подсаживается. Просто люди не всегда могут соблюдать рекомендации после прививки, не переохлаждаться, не пить холодную воду, избегать моментов заражения. Вокруг всегда большое скопление людей, например, в метро, большие торговые центры. Вероятность, что ты заболеешь, есть, поэтому лучше поставить одну прививку, через две недели — вторую», — объяснил Кондрахин, добавив, что, если нет возможности ждать, можно поставить сразу две прививки.

Последнее с большой вероятностью может привести к некому ощущению заболеваемости, простуды. При этом, чем выраженнее иммунитет, тем сильнее будут симптомы. Как отметил врач, в этом ничего страшного нет, это как раз та защита, которая в будущем снизит вероятность попасть на больничную койку.

Также терапевт добавил, что реакция организма на любой вирус будет одинаковой — повышение температуры, при одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19 реакция организма будет единой на обе прививки.

«Это принцип выжженной земли, надо сжечь все плохие микробы, убить, а убиваем повышением температуры тела. Температура будет одинаковая, даже если три вакцины сделаем», — подчеркнул эксперт.

Также врач отметил, что дети нормально переносят единовременную прививку от трех различных вирусов: коклюша, дифтерии, столбняка. Поэтому в раннем возрасте допустимо вакцинировать ребенка одновременно и от гриппа, и от коронавируса.

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