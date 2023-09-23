«Как собака старая»: Айза раскритиковала Шуру за его неадекватное поведение

Бывшая жена Гуфа жестко прошлась по артисту. Таким образом она встала на защиту Вали Карнавал. Что сказала женщина?

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза жестко прошлась по певцу Шуре. Все дело в том, что артист очень сильно нагрубил видеоблогеру и исполнительнице Вале Карнавал на съемках телешоу. Он даже довел девушку до слез.

Айза не выдержала такого поведения и жестко ответила на поведение Шуры. Слова бывшей жены Гуфа процитировал портал StarHit.

«Увидела это видео и возмутилась! Как же хочется, чтобы взрослые люди, которые когда-то давно были крупными звездами (ну, крупная в масштабе возможного), подавали пример подрастающему поколению артистов. Чтобы именно на своем опыте, на своих ошибках учить не зазнаваться, как справляться со звездной болезнью и многое другое, что происходит в шоу-бизнесе. Но нет! Этих стариков вечно откапывают, тащат в телевизор и позволяют хамить людям! Фу, Шура!» — сказала Айза.

Экс-супруга Гуфа добавила, что некоторым звездам пора перестать вести себя, как маленькие дети и наконец-то вырасти.

«Мужику 50 лет — огрызается, как собака старая, хамит и считает себя лучше других», — заявила Айза.

Она отметила, что уходить со сцены надо достойно, а не искать остатки славы на сомнительных шоу. От таких знаменитостей нет никакой полезной инициативы и добрых дел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза осталась в восторге от бывшей девушки Петрова.