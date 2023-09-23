В Москве прошли похороны актера Алексея Янина

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Полина Долгова
Полина Долгова 37 0

Церемония прощания состоялась в закрытом формате.

В Москве прошли похороны актера Алексея Янина

Фото: www.globallookpress.com / Dariya Sidorina

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В Москве прошли похороны актера театра и кино Алексея Янина. О его смерти 19 сентября сообщил Российский академический молодежный театр (РАМТ) со ссылкой на окружение артиста.

На церемонии прощания присутствовали только родственники и коллеги по театральному цеху. Прежде мать артиста заявила KP.RU о том, что попрощаться с Алексеем придут больше 70 человек. 

В 2015 году Янин перенес обширный инсульт. Ему сделали трепанацию черепа, а после ввели в медикаментозную кому на два месяца. Восемь лет мужчина боролся с последствиями болезни. Однако со 2 сентября 2023 года он попал в реанимацию, 19 сентября его сердце перестало биться. Ему было всего 40 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Янина рассказала об информации о «смерти» супруга.

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