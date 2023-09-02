«Это мошенники!» — жена Янина рассказала об информации о «смерти» супруга

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 7 0

Жена актера Алексея Янина рассказала, что на самом деле ей звонили мошенники

Фото, видео: Кадр из к/ф «Весной расцветает любовь», реж. Игорь Туманов, 2014 г.; Instagram* / yaninadaria; 5-tv.ru

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Семье актера стали названивать телефонные террористы. Но зачем?

Жена актера Алексея Янина Дарья Клюшникова эксклюзивно рассказала 5-tv.ru, кто на самом деле сообщил ей о смерти любимого супруга. Оказалось, что она стала жертвой телефонных мошенников, которые зачем-то начали терроризировать семью мужчины.

«Это мошенники! Мне сейчас позвонили. Я разговаривала с главным врачом Склифосовского института. Он сказал, что они, естественно, подняли всех на уши, у них проводилась полная проверка. Это не их сотрудники. Это мошенники, сегодня был такого же характера звонок другим жертвам и пациенты тоже Склифосовского. Это мошенники из разряда „Сбербанк“, которые разводят», — объяснила жена актера.

Клюшникова добавила, что мошенники представились сотрудниками института имени Склифосовского и сообщили о смерти мужчины. После этого телефонные террористы стали объяснять женщине некие инструкции. Она не сообщила, какие именно ей давали указания, но отметила, что правонарушители звонили еще отцу и матери актера. Причем мошенники делали это по несколько раз в сутки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жена Алексея Янина опровергла информацию о его смерти.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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