Семье актера стали названивать телефонные террористы. Но зачем?

Жена актера Алексея Янина Дарья Клюшникова эксклюзивно рассказала 5-tv.ru, кто на самом деле сообщил ей о смерти любимого супруга. Оказалось, что она стала жертвой телефонных мошенников, которые зачем-то начали терроризировать семью мужчины.

«Это мошенники! Мне сейчас позвонили. Я разговаривала с главным врачом Склифосовского института. Он сказал, что они, естественно, подняли всех на уши, у них проводилась полная проверка. Это не их сотрудники. Это мошенники, сегодня был такого же характера звонок другим жертвам и пациенты тоже Склифосовского. Это мошенники из разряда „Сбербанк“, которые разводят», — объяснила жена актера.

Клюшникова добавила, что мошенники представились сотрудниками института имени Склифосовского и сообщили о смерти мужчины. После этого телефонные террористы стали объяснять женщине некие инструкции. Она не сообщила, какие именно ей давали указания, но отметила, что правонарушители звонили еще отцу и матери актера. Причем мошенники делали это по несколько раз в сутки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жена Алексея Янина опровергла информацию о его смерти.

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