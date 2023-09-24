Спецназ «Осман» уничтожил американский броневик MRAP в зоне СВО

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 14 0

При подъезде к лесополосе в левый борт движущейся бронемашины попала ракета из переносного противотанкового комплекса.

Спецназ «Осман» уничтожил американский броневик MRAP в зоне СВО

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Бойцы армейского спецназа вооруженных сил России «Осман» уничтожили американский броневик MRAP International MaxxPro. Видео атаки опубликовало РИА Новости.

Все произошло в районе села Вербовое на Запорожском направлении. ВСУ на военной технике передвигались по полевой дороге. При подъезде к лесополосе по американскому броневику был нанесен удар из переносного противотанкового комплекса. На кадрах, снятых при помощи БПЛА, видно, как подбитая MaxxPro взорвалась, а ее части разлетелись в разные стороны.

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