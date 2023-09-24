Вывоза нет: как повлияет на рынок запрет экспорта нефтепродуктов

Бизнес еще до решения властей начал закрывать нерентабельные АЗС. Что дальше?

Россия ввела запрет на экспорт собственных нефтепродуктов. Конечно, Москва делает это не назло зарубежным «партнерам», а на пользу себе. Правительство так борется с ростом цен на топливо у нас. С середины лета они ползли-ползли вверх, а в начале сентября — полетели вверх, особенно на дизель.

Первыми забили тревогу аграрии, потом — автоперевозчики. Потому как наши бизнесмены выкупали тот же дизель на внутреннем рынке и в обход санкций, в обход всего гнали на Запад. Там он еще дороже. Почти вдвое. Сразу после моратория, цены на петербургской товарно сырьевой бирже снизились сразу на 15-20%, особенно на летний дизель. Можно сказать «рухнули». И это тот обвал на бирже, который можно только приветствовать. Ожидается, что в следующую неделю-две перепишут и цены на заправках.

Ситуацию с юмором описали в ведомстве профильного вице-премьера по энергетике: «провел совещание с нефтяниками <…>, зафиксировано снижение цен <…> отметили отсутствие дефицита топлива. Конечно, куда же они денутся, теперь. Но как именно будут развиваться события дальше? Подробности — в репортаже.