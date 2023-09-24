Вывоза нет: как повлияет на рынок запрет экспорта нефтепродуктов

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Россия ввела запрет на экспорт собственных нефтепродуктов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Бизнес еще до решения властей начал закрывать нерентабельные АЗС. Что дальше?

Россия ввела запрет на экспорт собственных нефтепродуктов. Конечно, Москва делает это не назло зарубежным «партнерам», а на пользу себе. Правительство так борется с ростом цен на топливо у нас. С середины лета они ползли-ползли вверх, а в начале сентября — полетели вверх, особенно на дизель.

Первыми забили тревогу аграрии, потом — автоперевозчики. Потому как наши бизнесмены выкупали тот же дизель на внутреннем рынке и в обход санкций, в обход всего гнали на Запад. Там он еще дороже. Почти вдвое. Сразу после моратория, цены на петербургской товарно сырьевой бирже снизились сразу на 15-20%, особенно на летний дизель. Можно сказать «рухнули». И это тот обвал на бирже, который можно только приветствовать. Ожидается, что в следующую неделю-две перепишут и цены на заправках.

Ситуацию с юмором описали в ведомстве профильного вице-премьера по энергетике: «провел совещание с нефтяниками <…>, зафиксировано снижение цен <…> отметили отсутствие дефицита топлива. Конечно, куда же они денутся, теперь. Но как именно будут развиваться события дальше? Подробности — в репортаже.

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Вывоза нет: как повлияет на рынок запрет экспорта нефтепродуктов
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