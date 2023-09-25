Союз жабы и гадюки: Польша и Украина рискуют окончательно поссориться

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Президент Польши Дуда назвал Украину утопающим, тянущим спасателя на дно

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markiian Lyseiko; 5-tv.ru

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Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который настолько опасен, что от него нужно защищаться.

На этой неделе вновь стали как никогда актуальными два произведения русской литературы — «Тарас Бульба» и «12 стульев». Объединил их одной цитатой «близкий друг Украины» польский президент Анджей Дуда. Он сравнил соседа с утопающим, который настолько опасен, что от него нужно защищаться.

Это тот же самый Дуда, который превратил свою страну в военную базу для Украины, который посылает своих солдат под видом добровольцев, который мечтал стереть границы между Украиной и Польшей. Союз жабы и гадюки еще не распался, но семейная лодка явно столкнулась с бытом и дала крен. Того гляди перевернется.

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