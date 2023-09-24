Развожаев рассказал о чуде с иконой Ушакова из атакованного ВСУ штаба ЧФ

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 45 0

Развожаев: в атакованном ВСУ штабе ЧФ в Севастополе уцелела икона Ушакова

Развожаев рассказал о чуде с иконой Ушакова из атакованного ВСУ штаба ЧФ

Фото: Telegram / Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева / razvozhaev

Читайте нас в: Дзен Новости

Причисленный к лику святых адмирал не проиграл ни одного боя. Сегодня он продолжает защищать Севастополь.

В атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) штабе Черноморского флота в Севастополе чудом уцелела деревянная икона с изображением адмирала Федора Ушакова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Великий русский флотоводец был канонизирован Русской православной церковью в 2001 году, причислен к лику святых как праведный воин в 2004-м.

«Как известно, Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения. Спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе. Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота», — написал глава города.

По словам Развожаева, о находке ему рассказал благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. Отметил, что деревянная рама иконы в бою полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, остался нетронутым огнем. На изображении есть надпись — призыв не отчаиваться, так как нынешние грозные бури однажды обратятся славой для России. По мнению губернатора, он и все его соотечественники стали «свидетелями настоящего чуда».

Развожаев добавил, что предложит отцу Сергию и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову в день памяти Ушакова 15 октября совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.

Ранее 5-tv.ru писал об обнаружении в Луганской народной республике (ЛНР) более 100 православных икон, которые националисты планировали вывезти на территорию Украины.

Развожаев рассказал о чуде с иконой Ушакова из атакованного ВСУ штаба ЧФ

1/2

Фото: Telegram / Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева / razvozhaev

2/2

Фото: Telegram / Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева / razvozhaev

+16° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:08
Корреспондент «Известий» Денис Кулага показал бои на передовой в зоне СВО
6:52
«Серьезно лихорадит»: почему суши станут дороже на фоне подешевевшего лосося
6:40
Как выстроена российская оборона на месте потенциального «контрнаступа» ВСУ
6:29
Развожаев рассказал о чуде с иконой Ушакова из атакованного ВСУ штаба ЧФ
6:15
«Мы живем на этом топливе»: Юта назвала песни военных лет своим учебным пособием
5:56
Спасение утопающих: почему Дуда все больше нервничает рядом с Зеленским

Сейчас читают

ВСУ попытались прорвать линию обороны в расположении российских войск
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России