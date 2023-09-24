С заботой о здоровье: ситуация в стране и мире с COVID и новыми штаммами

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Как не угодить в «лапы» мошенников и вылечить первые симптомы болезни без негативных последствий?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; 5-tv.ru

В России готовятся встретить новую волну коронавируса: начался подъем заболеваемости, за неделю выявляют на 40-50% больше случаев, но общая численность заболевших пока на уровне 10-11 тысяч по стране.

В отдельных регионах вводят общие антивирусные меры, даже в Доме Правительства и в здании Министерства финансов в Москве — маски, санитайзеры, социальная дистанция. На всякий случай в столице открыли и «ковидный» госпиталь в Сокольниках. В Европе начинает распространяться новый штамм Ковида «пирола» более заразный, но предварительно — более легкий по осложнениям.

В России «пиролы» пока не выявлено, санитарных врачей больше беспокоят сезонные простуды, и они рекомендуют заранее привиться от гриппа. Тем более, что в ряде регионов уже выпал первый снег, а значит, осенняя слякоть, похолодание и рост заболеваемости не за горами.

Традиционное осеннее обострение начинается и у «народных целителей». Они уверяют что с помощью бабушкиных травяных сборов, тайных практик и секретных приборов способны вылечить что угодно, хоть ковид, хоть рак. Официальная медицина не отговаривает от употребления фитосборов, но только в том случае когда мед — лимон — чеснок — имбирь — дополнение к основному, медикаментозному лечению.

К сожалению, как в своем расследовании убедилась корреспондент «Известий» Натали Графчикова, врачеватели-любители часто ставят условием — отказ от лекарства в пользу их методов. От этого пациенты теряют драгоценное время, и как следствие — жизнь. Подробности — в репортаже.

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