«Хочу так всю жизнь» — Ольга Орлова во время отпуска сделала важное признание

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 12 0

Телеведущая Ольга Орлова рассказала о своем отдыхе в Италии

«Хочу так всю жизнь» — Ольга Орлова во время отпуска сделала важное признание

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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О чем мечтает певица?

Телеведущая Ольга Орлова отдыхает со своим мужем в Италии. У супруга недавно был день рождения, пара отметила его на берегу моря. Орлова, вдохновленная прекрасным времяпрепровождением, в своем блоге в соцсетях написала, что хочет так отдыхать всю жизнь. Об этом пишет dni.ru.

Издание отмечает, что за несколько дней экс-солистка группы «Блестящие» поделилась множеством фотографий, сделанных в отпуске. Одну из публикаций телезвезда посвятила любимому мужу, поздравила его с днем рождения. Она призналась в нежных чувствах к супругу и в желании продлить столь дивный момент отдыха на море.

«Хочу так всю жизнь», — подписала фотографию Орлова.

В комментариях мужа Орловой, помимо поклонников, поздравили Ксения Бородина, Анна Семенович, Влад Кадони и Инна Маликова, адресовав супругу коллеги самые добрые пожелания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольгу Орлову упрекнули в отсутствии материнской любви.

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