О чем мечтает певица?

Телеведущая Ольга Орлова отдыхает со своим мужем в Италии. У супруга недавно был день рождения, пара отметила его на берегу моря. Орлова, вдохновленная прекрасным времяпрепровождением, в своем блоге в соцсетях написала, что хочет так отдыхать всю жизнь. Об этом пишет dni.ru.

Издание отмечает, что за несколько дней экс-солистка группы «Блестящие» поделилась множеством фотографий, сделанных в отпуске. Одну из публикаций телезвезда посвятила любимому мужу, поздравила его с днем рождения. Она призналась в нежных чувствах к супругу и в желании продлить столь дивный момент отдыха на море.

«Хочу так всю жизнь», — подписала фотографию Орлова.

В комментариях мужа Орловой, помимо поклонников, поздравили Ксения Бородина, Анна Семенович, Влад Кадони и Инна Маликова, адресовав супругу коллеги самые добрые пожелания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольгу Орлову упрекнули в отсутствии материнской любви.