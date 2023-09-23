«Противно смотреть!» — Ольгу Орлову упрекнули в отсутствии материнской любви

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 14 0

Певицу Орлову обвинили в отсутствии материнской любви

«Противно смотреть!» — Ольгу Орлову упрекнули в отсутствии материнской любви

Фото: Instagram* / olgaorlova1311

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Почему обращение артистки с дочерью сочли недостаточно ласковым?

Певицу и ведущую Ольгу Орлову обвинили в холодном отношении к маленькой дочери Ане после публикации артистки в личном блоге видео с малышкой. Об этом сообщает издание dni.ru.

Орлова на видео обращалась к своей дочке только по имени, без каких-то ласкательных слов. Одна из подписчиц сочла отсутствие каких-либо других обращений со стороны Ольги в отношении дочери проявлением недостатка ласки и должной материнской любви.

«Разве нет сладких слов дочери, если это вообще ваша дочь? Например, сладенькая, девочка моя, солнышко, любимая. Холодность идет от вас, мамочка. Нет ни любви, тепла, а просто Аня. Нет ни поцелуйчиков, нет абсолютно ничего. Противно смотреть! Нет и не чувствуется материнской любви к девочки», — упрекнула она Орлову.

Судя по реакции певицы, можно сделать вывод о том, что Орлова была ошеломлена и неприятно удивлена заявлением и в ответ предположив, что женщина, оставившая таковой комментарий просто несчастна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Орлова рассказала об увлечениях маленькой дочери.

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