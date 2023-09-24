Вышли на след: где может находиться пропавший режиссер Никаноров

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 918 0

Пропавший режиссер Александр Никаноров может находиться в городе Токсово

Вышли на след: где может находиться пропавший режиссер Никаноров

Фото: ВКонтакте / Александр Никаноров / norovnika

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Брат пропавшего поделился своей версией событий.

Несколько дней назад в Санкт-Петербурге пропал театральный режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова Александр Никаноров. Об этом сообщили родственники и близкие деятеля культуры в соцсетях.

По данным журналистов, мужчина уже несколько дней не выходит на связь. В данный момент о его местонахождении ничего неизвестно. Семья режиссера объявила поиски, по словам родственников, он уехал из дома на велосипеде, а телефон с собой не брал.

Накануне брат пропавшего режиссера Никанорова написал повторное заявление в полицию о пропаже, с просьбой проверить предполагаемое место нахождения брата. По его мнению, родственник может находиться в городе Токсово в Ленинградской области, где проживает его тетя.

Как сообщил источник 5-tv.ru, соседи родственницы знают, что мужчина пропал. Из квартиры женщины буквально три дня назад якобы были слышны крики какого-то мужчины, а через день или два из квартиры выходила только хозяйка, уточнил информатор.

Александру Никанорову 40 лет, с 2014 года до недавнего времени он работал в Большом драматическом театре. На его счету несколько известных драматических спектаклей — «Люблю», «Затмение», «Гроза».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что театральный режиссер Александр Никаноров пропал в Санкт-Петербурге.

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