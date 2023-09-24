Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области возросло до 17

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Полина Долгова
Полина Долгова 22 0

Погибли три человека, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области возросло до 17

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Количество пострадавших в результате столкновения грузовика и «Газели» с пассажирами в Нижегородской области выросло до 17, сообщили в Минздраве региона.

«По уточненным данным, в ДТП около деревни Шелокша погибли три человека, 17 человек пострадали», — говорится в сообщении, которое цитирует Минздрав.

Ведомство уточняет, что пятеро граждан находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла 24 сентября примерно в 9:40 на трассе М-7 близи села Шелокша, которое находится в Кстовском районе. Там столкнулись грузовик и маршрутка.

Предварительной причиной случившегося в ведомстве называют нарушение правил дорожного движения водителем маршрутки: он допустил выезд машины на встречную полосу, что и привело к столкновению.

Ранее 5-tv.ru показывал эксклюзивные кадры с места происшествия. На них видно, что газель, столкнувшаяся с грузовиком, сложилась в гармошку. От транспортного средства осталась лишь груда искореженного металла.

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