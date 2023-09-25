Конец гегемонии: Франция выводит войска из Нигера

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Эммануэль Макрон: Франция выведет войска из Нигера до конца года

Конец гегемонии: Франция выводит войска из Нигера

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Alexis Sciard

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Что стало причиной столь поспешной эвакуации?

Франция не намерена продолжать военное сотрудничество с мятежниками, захватившими власть в Нигере. Об этом в недавнем интервью телеканалу TF1 заявил президент Эммануэль Макрон.

Лидер нации добавил, что страна выведет свой военный контингент из Нигера. Эвакуация начнется в ближайшие недели и завершится до конца года.

«Мы положим конец военному сотрудничеству с нынешними властями Нигера, поскольку они больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом. Это будет организовано в ближайшие недели, и это означает конец сотрудничества», — отметил Макрон.

Кроме того, Франция отзывает из Нигера своего посла. Дипломат вернется на родину в ближайшие часы.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) отказал Макрону, который требовал вывести из страны российских инструкторов. По словам лидера государства, это является вопросом суверенитета.

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