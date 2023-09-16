«Не его дело»: президент ЦАР отказал Макрону в требовании вывести из страны инструкторов РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 60 0

Президент ЦАР отказался обсуждать с Макроном военное сотрудничество с РФ

«Не его дело»: президент ЦАР отказал Макрону в требовании вывести из страны инструкторов РФ

Фото: Reuters / POOL

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Главе Франции прямо заявили, что сотрудничество африканской страны с Россией — это не его дело.

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера отказался обсуждать с президентом Франции Эммануэлем Макроном сотрудничество с российскими военными, отметив, что это вопрос суверенитета. Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на окружение Туадера.

По словам источника, глава ЦАР заявил французскому лидеру, что сотрудничает с российским правительством в рамках соглашения об обороне и обучении, а остальное — это «не его [Макрона] дело».

В администрации Туадера подтвердили готовность продолжать работать со своим «традиционным партнером» Францией, однако, «исходя из реальности того, через что сейчас проходит ЦАР».

В мае посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза заявил, что его страна заинтересована в размещении на своей территории российской военной базы. Незадолго до этого Россия поставила африканской стране шесть военных самолетов.

Также между государствами идут переговоры о развитии в ЦАР железнодорожного транспорта, возведении домов, строительстве фабрик и заводов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия направила в ЦАР 300 дополнительных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии по просьбе руководства африканского государства в целях укрепления обороноспособности.

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