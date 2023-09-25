Американские власти запретили журналисту Такеру Карлсону брать интервью у Путина
Ранее Маргарита Симоньян говорила о том, что экс-ведущий Fox News очень просит о встрече с президентом России.
Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight
Американские власти запретили экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону брать интервью у российского президента Владимира Путина. Об этом рассказал сам Карлсон в беседе с швейцарским изданием Die Weltwoche на платформе YouTube.
«Я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня», — заявил он.
Карлсон также подчеркнул, что власти Соединенных Штатов Америки (США) контролируют все средства массовой информации (СМИ) и прибегают к политике запугивания журналистов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему США боятся вступать в противостояние с Россией.
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