Американские власти запретили журналисту Такеру Карлсону брать интервью у Путина

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 36 0

Ранее Маргарита Симоньян говорила о том, что экс-ведущий Fox News очень просит о встрече с президентом России.

Американские власти запретили журналисту Такеру Карлсону брать интервью у Путина

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Американские власти запретили экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону брать интервью у российского президента Владимира Путина. Об этом рассказал сам Карлсон в беседе с швейцарским изданием Die Weltwoche на платформе YouTube.

«Я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня», — заявил он.

Карлсон также подчеркнул, что власти Соединенных Штатов Америки (США) контролируют все средства массовой информации (СМИ) и прибегают к политике запугивания журналистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему США боятся вступать в противостояние с Россией.

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Американские власти запретили журналисту Такеру Карлсону брать интервью у Путина

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