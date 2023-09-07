«Мы не сможем выиграть»: почему США боятся вступать в противостояние с Россией

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Экс-разведчик Риттер объяснил нежелание США воевать с РФ трусостью генералов

«Мы не сможем выиграть»: почему США боятся вступать в противостояние с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Что останавливает военачальников в Вашингтоне от прямого столкновения с Москвой?

Американские генералы не рискнут вступать в открытое противостояние с Россией из-за боязни проиграть. Таким мнением в личном блоге поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что журналист Такер Карлсон ошибался, говоря о начале открытого противостояния между Вашингтоном и Москвой в 2024 году. Риттер уверен, что не существует оружия, которое бы помогло Штатам победить.

«Предпосылкой твоего тезиса является допущение, что мы сможем победить. Мы не сможем выиграть войну с Россией ни обычными вооружениями, ни ядерными. И неважно, что мы для этого будем делать. Поэтому глупо даже говорить о самой возможности горячей войны», — отметил эксперт.

Смогут ли простить? Чем для США обернется победа России в конфликте с Украиной

Ранее 5-tv.ru сообщал о желании НАТО, чтобы Россия ушла из Крыма и освобожденных территорий. Однако, по словам Риттера, этого никогда не произойдет.

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