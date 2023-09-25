Неизвестные пытались поджечь посольство Кубы в США

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Алина Крылова
Алина Крылова 11 0

В США две бутылки с зажигательной смесью бросили в посольство Кубы

Неизвестные пытались поджечь посольство Кубы в США

Фото: www.globallookpress.com / Miguel Juarez Lugo

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Попытка диверсии посольства стала первой за последние три года.

Здание посольства Кубы в Вашингтоне подверглось нападению. Неизвестные злоумышленники швырнули в здание сразу две бутылки с зажигательной смесью, сообщил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

По словам чиновника, террористы пробрались ночью к зданию посольства, зажгли бутылки и предприняли попытку поджога. Пока охрана спешила на место преступления, возмутители спокойствия скрылись. К счастью, обошлось без пострадавших и серьезного ущерба.

«Сегодня ночью, 24 сентября, посольство Кубы в США стало объектом террористической атаки, совершенной человеком, который бросил две бутылки с зажигательной смесью. Пострадавших среди персонала дипмиссии нет», — гласит официальное сообщение в соцсетях.

Попытка теракта на дипломатов из Кубы в США стала первой за последние три года. Весной 2023 года боевики расстреляли окна дипломатической миссии из автомата. Паррилья подчеркнул, что предполагает, кто мог решиться на преступление. Речь идет об антикубинских группировках, которые давно находятся на «особом контроле» у властей США.

Поддержать дипломатов из Кубы уже поспешили коллеги из Венесуэлы. Там атаку на посольство осудили, подчеркнув, что произошедшее ― не что иное, как диверсия против суверенитета.

Ранее 5-tv.ru писал, что террористы совершили нападение на мечеть в иранском Ширазе.

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