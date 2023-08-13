Один человек погиб и семеро пострадали при теракте в мечети иранского Шираза

На святилище напали двое вооруженных террористов.

Один человек был убит и семеро получили ранения в результате теракта в мечети-мавзолее Шах-Чераг в иранском городе Ширазе. Об этом сообщает агентство IRNA.

Уточняется, что погибший — один из охранников мавзолея. Состояние всех получивших ранения оценивается как тяжелое.

По данным агентства, на мечеть напали двое вооруженных людей. Один из них попытался проникнуть в святилище через дверь, но его задержали охранники. Второго террориста сейчас ищут.

Это уже второй теракт в мечети Шах-Чераг. В конце октября 2022 года пятеро неизвестных открыли стрельбу на ее территории. По данным СМИ, тогда при нападении погибли 13 человек, еще 45 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранительные органы города Кито, в Эквадоре, задержали подозреваемых в убийстве кандидата на пост президента страны Фернандо Вильявисенсио.