На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе
Пресс-секретарь ВСУ Гуменюк: ночью в Одессе были повреждены стратегические объек
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
Экстренные службы разбираются с последствиями случившегося.
В Одессе повреждено зернохранилище и «фактически уничтожен» морской вокзал после ночных взрывов. Инфраструктура украинского порта серьезно пострадала после атаки. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.
По информации чиновницы, первые взрывы раздались в припортовой инфраструктуре, один из ударов пришелся по складу, задето зернохранилище, сильнее всего пострадала структура морского вокзала, он «фактически уничтожен». Сейчас на месте работают экстренные службы: они оценивают масштаб разрушений.
Чуть ранее пожарные Днепропетровска вынуждены были тушить пламя на предприятии в Кривом Роге. глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак рассказал, что после ночных взрывов возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге.
ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Запорожье прогремели сразу четыре взрыва.
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