На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе

|
Алина Крылова
Алина Крылова 42 0

Пресс-секретарь ВСУ Гуменюк: ночью в Одессе были повреждены стратегические объек

На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Война в Сирии

Экстренные службы разбираются с последствиями случившегося.

В Одессе повреждено зернохранилище и «фактически уничтожен» морской вокзал после ночных взрывов. Инфраструктура украинского порта серьезно пострадала после атаки. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

По информации чиновницы, первые взрывы раздались в припортовой инфраструктуре, один из ударов пришелся по складу, задето зернохранилище, сильнее всего пострадала структура морского вокзала, он «фактически уничтожен». Сейчас на месте работают экстренные службы: они оценивают масштаб разрушений.

Чуть ранее пожарные Днепропетровска вынуждены были тушить пламя на предприятии в Кривом Роге. глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак рассказал, что после ночных взрывов возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге.

ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Запорожье прогремели сразу четыре взрыва.

Тема:
Спецоперация
25 сент
Украинский беспилотник пытался атаковать Белгородскую область
25 сент
Дежурные силы ПВО перехватили беспилотники над Брянской и Курской областями
25 сент
Шойгу присвоил звание Героя России замкомандира взвода Ивану Калашникову
25 сент
«Горячая точка»: Пушилин рассказал об обстановке на угледарском направлении
25 сент
«Застали врасплох»: бойцы РФ выбили неонацистов из села Орехово-Василевка
25 сент
Дым, пепел и обломки: ВСУ уничтожили жилой дом в Ясиноватой в ДНР
25 сент
Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Брянской областью
25 сент
Силы ПВО нейтрализовали четыре украинских БПЛА над Черным морем и Крымом
25 сент
«Явно нахрапистый тон»: Пушков нашел объяснение хамскому поведению Украины
25 сент
Поматросили и бросили: союзники Украины отказываются от поддержки страны
+15° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:59
«Не беспокоит»: в МИД Венгрии ответили на критику ЕС из-за сотрудничества с РФ
11:52
«Живет под властью Дьявола»: что даст Украине приглашенная Зеленским «сатанистка»
11:45
Поисковую операцию развернули на Камчатке после пропажи двух туристов
11:43
Житель Уфы придавил внедорожником двухлетнего брата и добился его смерти
11:42
«Нужен ли он»: жена Зеленского оценила его шансы на выборах президента Украины
11:34
Украинский беспилотник пытался атаковать Белгородскую область

Сейчас читают

Умер бывший министр экономики Евгений Ясин
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«Миша бесхитростный»: Пересильд рассказала об отношениях с мужем
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России