В Запорожье прогремело не менее четырех взрывов

Рогов: в городе Запорожье прогремели не менее четырех взрывов
Фото: www.globallookpress.com / Abed Rahim Khatib
Объявлена воздушная тревога.
В городе Запорожье, временно оккупированном киевским режимом, прозвучали взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Запорожье и пригороде громко. В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучало несколько взрывов», — опубликовано в сообщении.
Рогов также отметил, что украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в городе и за его пределами, а именно это представляет самую большую опасность для мирных граждан, потому что нельзя исключать падение обломков в зону жилого сектора.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как ВС РФ ликвидировали украинскую ДРГ на острове Переяславский.
- 22 сент
- В Пентагоне прокомментировали сообщения о передаче США ракет ATACMS Киеву
- 22 сент
- Российские войска уничтожили два танка Leopard ВСУ на купянском направлении
- 22 сент
- Украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью
- 22 сент
- Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Курской областью
- 22 сент
- В Раде заявили, что украинские власти заигрались
- 22 сент
- «Без тепла и электричества»: украинцам будет очень трудно пережить грядущую зиму
- 22 сент
- Правящей партии Польши предрекли крах из-за конфликта с Украиной
- 22 сент
- Смертельный подарок: Британия передала Украине танки с ядовитым асбестом
- 22 сент
- Украинские спецслужбы пытаются вербовать российских офицеров через WhatsApp*
- 22 сент
- И грянул «Тор»: как российские зенитчики защищают небо с помощью новейшей техники
Читайте также
67%
-0.04 102.25
-0.11
Нашли ошибку?