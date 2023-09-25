Пришлось разрезать: жуткое ДТП с двумя жертвами произошло в Иваново

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Два человека погибли в результате аварии в Иваново

Фото, видео: www.globallookpress.com / Moritz Frankenberg; 5-tv.ru

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Предположительно, водитель одной машины при повороте не пропустил встречный поток.

В Иваново на перекрестке столкнулись две легковушки. Предположительно, водитель одной машины при повороте не пропустил встречный поток.

Обе машины получили настолько серьезные повреждения, что спасателям пришлось разрезать кузов, чтобы достать людей. В результате аварии два человека погибли и трое пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижегородской области ДТП с участием маршрутки и грузовика унесло жизнь трех человек. Еще 13 человек официально объявлены пострадавшими. 

Столкновение двух транспортных средство произошло на трассе М-7 около населенного пункта Шелокша Кстовского района. Момент случившегося, судя по всему, не попал на камеры регистраторов.

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