Пришлось разрезать: жуткое ДТП с двумя жертвами произошло в Иваново

Предположительно, водитель одной машины при повороте не пропустил встречный поток.

В Иваново на перекрестке столкнулись две легковушки. Предположительно, водитель одной машины при повороте не пропустил встречный поток.

Обе машины получили настолько серьезные повреждения, что спасателям пришлось разрезать кузов, чтобы достать людей. В результате аварии два человека погибли и трое пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижегородской области ДТП с участием маршрутки и грузовика унесло жизнь трех человек. Еще 13 человек официально объявлены пострадавшими.

Столкновение двух транспортных средство произошло на трассе М-7 около населенного пункта Шелокша Кстовского района. Момент случившегося, судя по всему, не попал на камеры регистраторов.