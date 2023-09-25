Смертельная селедка: как избежать ботулизма после покупки консервов

На что в первую очередь стоить обратить внимание при выборе таких продуктов?

В Москве несколько дней назад два человека попали в больницу с признаками ботулизма. Пострадавшие не были знакомы и жили в разных районах столицы.

Выяснилось, что они поужинали селедкой голландского засола одного производителя. Врачам удалось вовремя оказать помощь пациентам, их жизни ничего не угрожает.

Инфекционист Юрий Венгеров рассказал телеканалу «360» о процессе отравления рыбой и другими продуктами из консервных банок. По словам врача, ботулизм — редкое и крайне опасное заболевание, вызываемое токсинами бактерии Clostridium botulinum.

Среди основных симптомов заболевания — мышечная слабость и паралич. Важно знать, что недуг может начаться с головной боли и смешанной слабости, а затем атаковать другие части тела.

Также, как отмечается, возможно ухудшение зрения. Ботулотоксины могут привести к двоению в глазах и даже вызвать слепоту, так как они блокируют нормальную функцию нервов, отвечающих за работу мышц глаз.

У больного вместе с тем наблюдается затруднение глотания и дыхания. Эта реакция особенно опасна — она может привести к летальному исходу.

Венгеров также подчеркнул, что при ботулизме не бывает лихорадки, и это помогает медикам правильно поставить диагноз. Как объясняет инфекционист, это заболевание остается редким, но потенциально смертельным.

Поэтому очень важно соблюдать меры предосторожности. В большинстве случаев пищевым ботулизмом заболевают после употребления консервированных овощей, грибов, рыбы, мяса, балыка, сала и иных солений и копченостей.

Не стоит есть консервированные продукты в поврежденной упаковке. Это говорит о том, что они могут быть заражены ботулотоксинами.

Нужно внимательно проверять консервы в магазине. Также следует строго соблюдать правила хранения консервированной продукции: ее следует держать в сухом и прохладном месте, перед употреблением обязательно необходимо смотреть срок годности.

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