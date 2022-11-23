Какая тушенка смертельно опасна для здоровья?

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 62

Диетолог Русакова предупредила о риске ботулизма после употребления тушенки

Какая тушенка смертельно опасна для здоровья?

Фото: ТАСС / Матыцин Валерий

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Чем консервированное мясо уступает свежеприготовленному и как выбирать продукт в магазине?

Тушенка — популярный продукт среди российских покупателей. Плюсы очевидны — сытно, вкусно, а главное, приготовление мясного блюда займет не более 30 минут. Но консервация не так безопасна, как кажется. Об этом предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

По мнению эксперта, тушенка по полезным свойствам уступает свежеприготовленному мясу, но альтернатива все же неплохая. Если, конечно, в продукте нет посторонних примесей в виде консервантов, сои и прочего. Поэтому первое на что важно обратить внимание — приготовлена ли продукция по государственному стандарту (ГОСТ).

«Если мясо надлежащего качества и приготовлено по ГОСТу, то как альтернатива быстрому приготовлению тушенка вполне может быть использована, если в ней нет соли, консервантов, дополнительных добавок в виде крахмала, сои. Если это качественный продукт, то его вполне иногда можно употреблять», — сказала диетолог в интервью «Вечерняя Москва».

Она подчеркнула, что часто в магазинах продаются изделия, в которых много сала — от такой тушенки лучше отказаться, вреда от нее будет больше, чем пользы.

Еще один важный момент — упаковка, она должна быть целой и невредимой. Любая вмятина, мельчайшее повреждение должны насторожить покупателя. Лучше потратить больше времени на выбор продукта, чем иметь дело с ботулизмом. Это тяжелое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, нередко болезнь приводит к летальному исходу.

«Если на упаковке есть повреждения, то в таком случае даже качественную тушенку брать не стоит. Она непригодна для употребления и может быть опасна. Дело в том, что в ней могут присутствовать ботулизм и другие инфекции», — предупредила диетолог.

Дома с тушенкой тоже поосторожнее, советует специалист. Как и любые консервы, продукт после вскрытия следует переложить в другую емкость — в таком состоянии она может храниться еще пару суток. Если оставить консервированное мясо в банке, оно будет окисляться, такой продукт — удар по здоровью.

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