Завод бытовой техники Candy закроют в России

Решение приняла головная структура компании. С чем оно связано?

Завод бытовой техники Candy, который принадлежит китайской компании Haier, будет закрыт в России из-за падения прибыли. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к ситуации источник.

«Головная структура компании Haier Group решила ликвидировать ООО «Канди С. Н. Г.» из-за «низкой прибыльности», — приводит издание слова собеседника.

Ранее объемы производства техники Candy сократились более чем в два раза. Сейчас робота на заводе, расположенном в Кирове, и вовсе заморожена.

До 2022 года компания выпускала до миллиона единиц бытовой техники в год. После начала спецоперации темпы производства упали. Сейчас с лент сходит лишь 400 тысяч товаров.

Источник в заключение добавил, что часть сотрудников будет уволена, другая часть будет переведена в Haier.

Ранее 5-tv.ru писал, что японская компания Uniqlo прекратила весь бизнес в России.