Японская компания Uniqlo прекратила весь бизнес в России

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Рита Миронова
Рита Миронова 83 0

Ранее магазины бренда считались «временно закрытыми».

Японская компания Uniqlo прекратила весь бизнес в России

Фото: www.globallookpress.com / Hitoshi Yamada

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Японская компания Uniqlo завершает работу в России. Как пишут «Ведомости», ритейлер уже расторг все договоры аренды помещений по стране и уволил весь персонал с выплатой 11 окладов.

Источник рассказал, что залы в торговых центрах, где раньше располагался японский бренд, уже заняли другие магазины. Так, например, Uniqlo больше нет в «Атриуме» у Курского вокзала, в ТЦ «Европолис» на проспекте Мира, в «Афимолл-сити», «Европейском», «Форт Отрадное», «Авиапарке».

До весны 2022 года в РФ существовало около 50 магазинов Uniqlo. Тогда было заявлено, что компания закрывает свои магазины. После этого на российском рынке оставались примерно 27 магазинов, но и их вскоре временно закрыли.

Примечательно, что ценители по-прежнему могут приобрести одежду бренда на российских маркетплейсах, причем даже из последней коллекции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Hugo Boss оставит в России часть бизнеса и займется оптовыми поставками.

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