Все дело в рейтинге: как получить лучшие условия по кредиту

Оказывается, всех клиентов банки оценивают по специальным метрикам.

Финансист Алексей Грибков объяснил, как оформить кредит и ипотеку на выгодных условиях, а также по каким критериям банк оценивает заемщика перед выдачей займа. Об этом сообщает издание URA.RU.

По словам эксперта, очень важен высокий кредитный рейтинг. Его можно обеспечить, своевременно внося платежи.

Просрочки по кредитам на месяц и более значительно снизят его. Также имеет значение размер долговой нагрузки: у заемщиков с высоким кредитным рейтингом ежемесячные платежи по всем кредитам не превышают 40% от дохода.

«Кредитный рейтинг формируется с высшей оценкой в 1000 баллов. Чем выше балл — тем лучше, но в целом шкала состоит из трех уровней», — говорит Грибков.

В частности, от одного до 500 баллов — плохой рейтинг. Шансы на кредит у человека в этом случае крайне малы, но оформить заем у микрофинансовой организации возможно.

От 501 до 700 баллов — средний рейтинг. Это хороший показатель, есть банки, которые кредитуют клиентов с таким уровнем.

От 701 до 1000 баллов — высокий рейтинг. С ним оформить кредит можно практически в любом банке на самых выгодных условиях.

Специалист добавил, что низкий кредитный рейтинг может помешать получению ипотеки в будущем. Одобренной суммы может не хватить для покупки жилья.

Ставка по ипотеке может оказаться выше средней, и вы сильно переплатите за нее. Вместе с тем финансовая организация может одобрить заем только в том случае, если вы положите в залог имущество, либо найдете созаемщика или поручителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что банки в России попросили о праве повышать ставку по льготной ипотеке до рыночной.