Когда диета и спорт не помогают: как похудеть при сильном ожирении

Чем опасен лишний вес и как проверить, находится ли ваша масса тела в норме?

Ожирение мешает нормальной жизни, ухудшает состояние здоровья, поэтому избавиться от него порой жизненно необходимо. Когда правильное питание и спорт уже бессильны, специалисты могут посоветовать бариатрическую хирургию.

Врач-хирург Сергей Визгалов рассказал изданию «Страсти» об этой операции и о том, кому она может подойти. Ожирение — один из ключевых факторов риска развития болезней сердца и инсульта, диабета, некоторых видов рака, бесплодия, болезней суставов.

Иногда визуально человеку кажется, что у него нормальный вес, но на самом деле лишние килограммы уже могут вредить здоровью. Чтобы узнать, соответствует ли ваш вес норме, нужно рассчитать индекс массы тела (ИМТ).

Для этого вес в килограммах делится на рост в метрах в квадрате. Полученный итог в диапазоне 30-34,9 говорит об ожирении первой степени, 35-39,9 свидетельствует об ожирении второй степени, а значение более 40 указывает на третью степень ожирения.

Наивысшую степень ожирения по-другому называют морбидной. Это тяжелая форма недуга, которая связана не только с индексом массы тела, но и с сопутствующими патологиями.

По словам врача, по статистическим данным только 5% людей, которые страдают ожирением, могут похудеть и, главное, потом сохранить его. Остальные же примерно через полгода набирают вес обратно, в некоторых случаях прибавляется еще больше килограммов, чем было до похудения.

Как утверждает хирург, наиболее эффективный метод борьбы с ожирением — бариатрическая хирургия. Она позволяет не только избавиться от лишних килограммов, но и в дальнейшем быть в форме на срок до 16 лет.

Такие операции назначают при морбидном ожирении. Иногда их делают и людям с индексом массы тела более 30, который дополняется сложно контролируемым сахарным диабетом второго типа.

В ходе операции врачи уменьшают размер желудка или длины пищеварительного тракта. В итоге пациент начинает есть меньше, через кишечник всасывается не все съеденное.

В большинстве случаев бариатрические операции проводят малотравматичным способом, из-за этого можно быстро вернуться к обычной жизни. На восстановление уходит от двух недель — при этом важно регулярно наблюдаться у лечащего врача и следить за весом.

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