МВД объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Хофманьского

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Его разыскивают по статье Уголовного кодекса.

МВД объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Хофманьского

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Председатель Международного уголовного суда (МУС) Петр Хофманьский объявлен российской полицией в розыск. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

В базе уточняется, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса. Но что конкретно нарушил Хофманьский, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России в розыск объявлены украинские генералы Михаил Драпатый и Виктор Николюк.

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