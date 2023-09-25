МВД объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Хофманьского

Его разыскивают по статье Уголовного кодекса.
Председатель Международного уголовного суда (МУС) Петр Хофманьский объявлен российской полицией в розыск. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.
В базе уточняется, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса. Но что конкретно нарушил Хофманьский, неизвестно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России в розыск объявлены украинские генералы Михаил Драпатый и Виктор Николюк.
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