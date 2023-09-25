СМИ узнали о доставке на Украину первых танков Abrams в рамках помощи от США

Боевые машины киевскому режиму передали американцы.

На Украине замечена первая партия танков Abrams, поставленная союзником — США. По информации СМИ, боевые машины киевском режиму были переданы в субботу, 23 сентября.

Так, The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников сообщает, что танки поступили в Вооруженные силы Украины (ВСУ) раньше срока и могут быть использованы в рамках контрнаступления.

Также ожидается, что киевский режим получит еще танки в течение ближайших месяцев.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны Украины раскритиковали американские танки Abrams.