Оказанная Штатами помощь ВСУ может оказаться совсем бесполезной.

В Минобороны Украины раскритиковали американские танки Abrams, которые совсем скоро поступят на вооружение неонацистов. Соответствующим мнением поделился руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу Warzone.

Американский президент Джо Байден уже утвердил новый пакет помощи Украине, пообещав включить туда специальную военную технику, а также ракеты и новые дроны. Сделка, по предварительным данным, должна состояться в конце сентября. Вот только в Минобороны Украины такой поддержкой остались недовольны. Кирилл Буданов назвал танки Abrams узкоспецифичными, подчеркнув, что для штатных ситуаций они явно не предназначены.

«Они (танки Abrams. — Прим. ред.) должны применяться в очень специфических, хорошо подготовленных операциях, потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут», — сказал он.

При этом глава украинской разведки указал, что также ожидаемые в украинском командовании дальнобойные ракеты ATACMS также «не изменят ситуацию» на фронте. Чтобы достичь хоть каго-то результата, стране необходимы сотни экземпляров, обеспечить которые Белый Дом просто не может.

На фоне уже имеющегося вооружения Украины подготовка России в части технической оснащенности выглядит многократно более впечатляющей, подчеркнул Буданов. Особым преимуществом, по его соображениям, обладает авиация РФ, «бороться с которой с помощью ПВО затратно и неэффективно».

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Великобритания привезет на Украину боеприпасы с обогащенным асбестом.