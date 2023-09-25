В РВИО призвали судить западных чиновников, поддерживающих неонацизм

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Рита Миронова
Рита Миронова 28 0

Историк Мягков: европейских чиновников, поддерживающих неонацизм, нужно судить

В РВИО призвали судить западных чиновников, поддерживающих неонацизм

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

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Тема:
Спецоперация

На Украине и в Европе стали забывать о действиях эсэсовцев, нацистов и, в частности, дивизии СС «Галиция».

Когда Россия завершит спецоперацию, понадобится Международный трибунал, который будет судить украинских неонацистов и поддерживающих их западных чиновников. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Он отметил, что на Украине и в Европе стали забывать о действиях эсэсовцев, нацистов, в частности, дивизии СС «Галиция».

«Фактически сегодня Европа и Канада быстро движутся к неонацистским государствам. А как иначе можно себе представить ситуацию, когда 98-летний ветеран эсэсовской дивизии, участники которой были замешаны в убийствах мирного населения, в холокосте, в уничтожение женщин, детей, стариков на территории Советского Союза, в Польше, в Югославии, в Словакии, сегодня чествуются на государственном уровне, им аплодируют», — возмутился Мягков.

Несколькими днями ранее в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен бывший боец дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме назвали Зеленского «символом объединения Европы вокруг русофобии».

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