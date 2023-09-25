Полное мимими: в Московском зоопарке провели осмотр маленькой панды

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Полина Долгова
Полина Долгова 48 0

В Московском зоопарке провели осмотр недавно родившейся панды

Фото, видео: Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

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Детеныш утомился и уснул прямо у ветеринара. Как это было?

В Московском зоопарке провели осмотр недавно родившейся панды. На опубликованном видео маленькому чуду проводят измерения — за 30 дней от рождения детеныш потолстел до 1288 граммов.

«Как хорошо выросла уже!» — комментируют работники зоосада упитанность малышки.

Маленькой панде измерили длину тела, хвоста, головы и обхвата. Самка развивается без отклонений и достаточно быстро набирает массу.

И это правильно, ведь малышка практически все время находится под брюхом матери Диндин и потребляет калории. Заботливая родительница уже спокойнее относится к тому, что детеныша забирают на осмотр, хотя еще недавно поднимала панику.

Теперь, пока крошечную панду изучают зоологи, пушистая мать потребляет бамбук. После всех измерений детеныш подустал и умилительно уснул прямо внутри специального инкубатора для наблюдений — к слову, проводил осмотр ветеринар из Китая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь панды Диндин отмечает месяц со дня рождения.

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