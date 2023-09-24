Первый взрослый праздник: дочь панды ДинДин отмечает месяц со дня рождения — фото

|
Алина Крылова
Алина Крылова 16 0

Детенышу панды ДинДин из Московского зоопарка исполнился месяц

Первый взрослый праздник: дочь панды ДинДин отмечает месяц со дня рождения — фото

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Читайте нас в: Дзен Новости

Ничего милее сегодня вы уже не увидите!

Рождение первого в России малыша панды стало настоящим событием как для любителей животных, так и для работников зоопарка. Мамой панда ДинДин стала в конце августа. Лишь спустя время зоологам удалось выяснить: ДинДин родила девочку.

24 сентября крошечной панде исполняется один месяц. Малышка постоянно находится под наблюдением специалистов и отличается превосходным аппетитом. Мохнатая мама ни на шаг не отходит от своего детеныша, постоянно придерживая крошку на руках.

Первый взрослый праздник: дочь панды ДинДин отмечает месяц со дня рождения — фото

1/5

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

2/5

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

3/5

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

4/5

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

5/5

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Сейчас маленькая панда весит 1288 граммов, а по размеру она — 36,8 сантиметра. У нее появилась шерстка и наладилась терморегуляция, поэтому заботливая мама Диндин уже спокойнее относится к тому, что детеныша забирают на осмотр. Если еще недавно ДинДин поднимала панику, то теперь, пока крошечную панду изучают зоологи, пушистая мать потребляет бамбук.

В Telegram-канале мэр города Сергей Собянин поспешил успокоить всех интересующихся, подчеркнув: для наблюдения за малышом панды в зоопарке оборудовали специальный инкубатор, позволяющий регулировать температуру воздуха. Специально обученные люди периодически корректируют там влажность воздуха, чтобы детеныш чувствовал себя спокойнее.

Ранее 5-tv.ru писал, как панда ДинДин ухаживает за своим малышом.

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:05
«Историческая травма»: как на России отразится смена вектора Польши по Украине
12:54
Переполнены болью: ТОП-5 советов, как простить родителей за ошибки в воспитании
12:38
Первый взрослый праздник: дочь панды ДинДин отмечает месяц со дня рождения — фото
12:25
«Кто сказал?» — Гуф подтвердил развод с женой несмотря на примирение
12:11
Авто сожгли, водителя увезли в отдел? Подросток в Агачауле намеренно сбил ребенка
12:02
Бригады скорой помощи везут из Нагорного Карабаха в Ереван 23 раненых

Сейчас читают

«Сделала все возможное, но…»: почему Рубальская так и не стала матерью
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«Тяжело переносится и свирепее»: первые признаки нового коронавируса
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России