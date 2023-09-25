Эфиопия запретила вывоз кофе в любом виде и количестве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 102 0

С чем связано такое решение?

Эфиопия запретила вывоз кофе в любом виде и количестве

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Эфиопия решила выйти с кофейного рынка? Страна запретила вывоз товара в любом виде и количестве. Об этом сообщает российское посольство в Аддис-Абебе.

Однако не все так страшно — в заявлении дипмиссии уточняется, что мера временная и связана с новым порядком о перевозе товаров через таможню.

«Временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах. При планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту советуем учитывать данную информацию», — добавили в посольстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ученые из Тюменского государственного университета нашли способ подавлять эффект кофейных колец.

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