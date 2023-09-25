Растворяться? Российские ученые нашли способ подавлять эффект кофейных колец

Явление получило свое обоснование благодаря продолжительным исследованиям.

Ученые из Тюменского государственного университета нашли способ подавлять эффект кофейных колец. На изучение феномена у исследователей ушло больше 20 лет, а ответ на многочисленные вопросы специалисты нашли лишь сейчас.

Журналистам исследователи рассказали, что речь идет о явлении, суть которого кроется в том, что на месте жидкой капли, содержащей то или иное вещество, образуется осадок в форме кольца. Частицы внутри жидкости поначалу распределены равномерно, но по мере высыхания скапливаются по краям. Чаще всего этот феномен можно увидеть, если вы пьете кофе.

Проявляющийся осадок способен принимать различные формы, а понимание этого процесса можно будет адаптировать и применять для работы с изображениями. Так, например, новые знание помогут грамотно наносить рисунки на поверхность.

Опыты доказывают, что ЭКК можно исключить. Ученые придумали модель, учитывающую последствия всех важных деталей формирования узора осадка. Уже полученные новые знания послужат важной основой и для развития оптиволоконной промышленности.

«Это востребовано в различных областях, например, при создании метаматериалов для оптики и микроэлектроники» — заявил старший научный сотрудник Центра природовдохновленного инжиниринга ТюмГУ Константин Колегов в беседе с РИА Новости.

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