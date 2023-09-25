«Неприемлемые выпады»: в МИД РФ раскритиковали послание Пашиняна о независимости

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 561 0

МИД: послание Пашиняна о независимости содержит неприемлемые выпады в адрес РФ

«Неприемлемые выпады»: в МИД РФ раскритиковали послание Пашиняна о независимости

Фото: Reuters / ARMENIAN PRIME MINISTER

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Тема:
Нагорный Карабах

Слова армянского премьера смогли вызвать у Москвы лишь отторжение.

Послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна содержат неприемлемые выпады с адрес российской стороны. Политик своими высказываниями попытался снять с себя ответственность и найти виноватых. Об этом заявили в МИД РФ.

«Послание Премьер-министра Республики Армения Н. В. Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения», — указано в официальном заявлении внешнеполитического ведомства в связи ситуацией в Нагорном Карабахе.

В МИД указали на попытку Пашиняна снять с Еревана ответственность за политические промахи. При этом армянская сторона стремится возложить вину на Москву, считают дипломаты.

В министерстве отметили, что слова премьер-министра подтвердили, что в российско-армянских отношениях прослеживается тенденция к разрушению. Деструктивные процессы происходят под давлением Запада на Ереван, подчеркнули в ведомстве.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

Ранее 5-tv.ru писал, когда Пашинян встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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