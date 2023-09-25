На концерте рок-группы Mötley Crüe в США произошла перестрелка

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Полина Долгова
Полина Долгова 9 0

Один человек получил ранение.

На концерте рок-группы Mötley Crüe в США произошла перестрелка

Фото: www.globallookpress.com / FREDRIK SANDBERG

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На концерте рок-группы Mötley Crüe в штате Оклахома произошла перестрелка на ярмарочной площади, сообщает портал MSN.com.

На площади раздались звуки выстрелов, солиста группы Винса Нила и всех музыкантов сразу же увели в гримерку. Из участников коллектива никто не пострадал. О случившемся рассказал сам музыкант на странице в социальной сети, приложив видео с фрагментом мероприятия.

По его словам, выстрели прозвучал уже под конец вечера.

«Сказали, что кто-то открыл стрельбу. Благодарю поклонников за понимание. С нами все в порядке. Спасибо всем, кто пришел на концерт. Оставайтесь в безопасности», — написал он в соцсети X.

Правоохранительные органы сразу же задержали двоих подозреваемых, один из них был отпущен. Имена подозреваемых неизвестны. По данным полиции, стрельба началась из-за конфронтации между двух групп. Один человек получил ранение.

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